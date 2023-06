Estoy en el país legalmente y dije que el día que tuviera papeles levantaría la voz por quienes no la tienen , afirmó Córdova.

El grupo Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC, por sus siglas en inglés) recomendó a esta comunidad no viajar a Florida, y aseveró que la ley margina a los migrantes. Otras asociaciones, como NAACP y Human Rights Campaign, también instaron a no ir a Florida, pues las políticas de DeSantis y los legisladores republicanos son abiertamente hostiles hacia los afroestadunidenses, personas de color e individuos LGBT.

Jeremy Redfern, portavoz de la oficina de DeSantis indicó ayer que la nueva ley se enfoca en la migración indocumentada.

“Los medios de comunicación han sido deliberadamente imprecisos sobre esta distinción entre la inmigración legal e ilegal para crear esta indignación basada en una premisa falsa.

“Cualquier negocio que explote esta crisis al emplear a extranjeros que se encuentran ilegalmente en el país (…) tendrá que rendir cuentas. Cada país defiende sus fronteras con un derecho soberano a hacerlo”, argumentó.

Isaac Dubon, dueño de un negocio de construcción en el sur de Florida, resaltó la importancia de los migrantes. Trabajamos mucho en este país, 15 o 16 horas seguidas. Pasamos por muchas cosas. Pagamos impuestos como todos y sostenemos a la economía del país .

En Homestead, 2 mil personas se reunieron frente al edificio municipal a protestar. William de la Cruz, dueño de un vivero, señaló: DeSantis también come lo que los migrantes cosechan , informó la cadena NBC. Se convocó a protestas contra la ley en California, Georgia, Minnesota, Illinois, Oregon, Texas, Carolina del Sur y Colorado.

Los gobiernos estadunidense y guatemalteco informaron ayer de la creación de las Oficinas de Movilidad Segura en el país centroamericano, un programa piloto para reducir de forma humanitaria la migración irregular y expandir las rutas autorizadas. El plan se propone facilitar la migración regulada hacia Estados Unidos y otros países, reunificaciones familiares y el acceso a visas de trabajo temporales.

A partir del 12 de junio de 2023, las oficinas comenzarán a aceptar citas, que se deben solicitar en la página web movilidadsegura.org.