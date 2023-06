Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Viernes 2 de junio de 2023, p. 24

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, y el del PRD, Jesús Zambrano, afirmaron que la cancelación, el miércoles, del último acto de campaña de su candidata en el estado de México fue parte de su estrategia , definida un día antes, y por ello prefirió atender entrevistas con medios de comunicación.

Descartaron que este cambio fuera consecuencia de que el medio inglés The Guardian reveló un presunto esquema para desviar 5 mil millones de pesos del erario a empresas fachada.