Joshua Reyes Sámano

Periódico La Jornada

Viernes 2 de junio de 2023, p. 8

Con el silbato en la mano y los ojos pendientes de sus muchachos, la entrenadora María Luisa Monterrey realiza una serie de ademanes para explicarles diversos movimientos tácticos a un grupo de niños de entre cuatro y nueve años. El recinto, una cancha de futbol con los barrotes desgastados por los incesantes impactos de los balones, los cuales evitan que salgan del límite del parque Abasolo en la colonia Guerrero.

La entrenadora realiza a diario sesiones con diferentes grupos de niños y jóvenes amantes de la pelota, inscritos en el punto de recreación Pilares Abasolo de la Ciudad de México, como parte del programa Ponte Pila.

Me preparé en la escuela de futbol de Pachuca , cuenta en entrevista; he ayudado a varias chi-cas en su formación, muchas ahora están en la liga femenil , agrega la directora técnica. La instructora con trayectoria en filiales de Tuzas y Rayadas dice que no fue fácil abrirse camino como profesionista en el futbol siendo mujer, en una época donde este deporte era considerado sólo para hombres.

La verdad es que fue dificilísimo, muy complejo. No creen que tú puedas manejar un grupo, tampoco piensan que tienes la vi-sión para desarrollar entrenamientos enfocados en técnica y metodología , menciona.

Son muy cerradas las oportunidades de trabajo para las entre-nadoras mujeres.