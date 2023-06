Ser campeona en mi país sería un gran sueño. Me dicen que soy la jugadora que representa a todas las que no pudieron llegar a la liga. Sería lindo sumar este título a mi carrera , indicó Corral, quien primero ganó reconocimiento en Europa para después cerrar su trayectoria en casa.

Charlyn Corral busca concretar un anhelo propio que al mismo tiempo comparte con miles de futbolistas, quienes como ella vieron la transición del balompié femenil al profesionalismo, pero que no encontraron un espacio.

En comparación con el año anterior siento un equipo más sólido, mucho más tranquilo. Jennifer Hermoso trajo talento y experiencia , señaló Corral.

En la delantera de Tuzas, Corral estará acompañada de Hermoso, referente internacional y de la selección de España. Cuando la europea llegó hace un año a México, los medios de su país la cuestionaron por jugar en una liga exótica ; hoy la ariete lanza un llamado para reconocer el crecimiento del torneo mexicano.

“Es especial mi primera final en una ‘liga exótica’ como la llamaron, sigo invitando a todo el mundo a ser consciente de lo que México está haciendo (en el balompié de mujeres)”, manifestó Hermoso rumbo a la final de ida del torneo Clausura 2023 de la Liga Mx Femenil.

El rival, América, también presume de una esencia europea con los españoles Ángel Villacampa, timonel del equipo, Andrea Falcón y Andrea Pereira, otra referente del representativo ibérico, así como la francesa Aurelic Kaci, quien conquistó cuatro Ligas de Campeones con el Olympique de Lyon.

Espero que Pereira no saque nada de su talento, para mí es una de las mejores defensas que he tenido. Jugamos muchas finales juntas y hace unos años era impensable que nos enfrentáramos (por un título) , apuntó Hermoso, quien aún no deja de sorprenderse por el nivel, formato y jugadoras de la Liga Mx.