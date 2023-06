E

n la Ciudad de México, ciertos servicios públicos pueden pasar desapercibidos para muchos de sus habitantes. Es el caso del Programa de Medicina Integrativa de la Secretaría de Salud de la ciudad, cuyo origen, significativo, se remonta al inicio del proceso de democratización local, aun en curso, pues por muchos años su gobernante fue un regente designado por el presidente en turno, no un jefe o jefa de Gobierno elegido por la población.

El paso a un gobierno electo no fue fácil, pero lo antecedieron hechos tan relevantes como el movimiento social de 1968 y la respuesta ciudadana ante la parálisis gubernamental en el sismo de 1985. Cuando al fin en 1997 se estrenó la jefatura de Gobierno, surgió con ella la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Ésta contó en su inicio con la participación de médicos que tenían clara la necesidad de transformar el sistema de salud e impulsaron foros de consulta, donde la demanda de servicios de calidad, accesibles y diversos fue reiterada y explícita. Ello derivó en la incorporación del Programa de Medicina Integrativa (PMI) a la Ley de Salud de la ciudad en 2009. Operando desde octubre de 2011, el PMI ha tenido el apoyo decidido de dos jefes de Gobierno de la CDMX: al inicio y actualmente.

El PMI, aún insuficiente pero ya instituido, cuenta hoy con un centro especializado y cuatro consultorios periféricos. Ofrece servicios de fitoterapia clínica, acupuntura, homeopatía y masoterapia, como aportes diferenciales en un marco de salud pública, lejos de la mercantilización de la atención médica. El reclamo de servicios médicos de calidad, accesibles y diversos no es moda ni asunto folclórico. La diversidad de saberes implica no desperdiciar la experiencia de la gente. Su inclusión en los sistemas de atención a la salud no es concesión, sino necesidad, y esa diversidad se plantea a su vez en la ley recién aprobada del Conahcyt. Es un asunto de justicia, de salud pública, de ciudadanía. Y el PMI va en esa dirección porque denota una necesidad integral de cuidado.

La integralidad pretendida en el PMI no implica simplemente incorporar modalidades de atención, sino la integración proactiva de los pacientes y del personal de salud bajo tres referentes: a) la individualización diagnóstica, b) la diversificación terapéutica y c) la participación de grupos de pacientes con su médico más allá de la consulta, enfatizando en la determinación social de su salud. Esto es, reconocer la particularidad de cada paciente e instaurar, desde ahí, un tratamiento eficaz, seguro y accesible con modalidades de atención.