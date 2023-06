Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Jueves 1º de junio de 2023, p. 16

Al concluir el sexenio la Pensión para Personas Adultas Mayores superará los 12 millones de derechohabientes, aseguró Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría de Bienestar.

Actualmente el padrón es de 11.4 millones. Lo que significa que en esta administración se han sumado 6.3 millones de derechohabientes, pues comenzó con 5.1 millones.

Esta pensión económica es universal; es decir, tienen derecho a ella todas las personas adultas mayores de 65 años de edad y más, y a partir de esta administración federal, independientemente de si reciben jubilaciones o pensiones de la seguridad social o de su situación económica.

Justamente y a razón de lo anterior, desde mayo de 2022, el presidente Andrés Manuel Lopez Obrador es uno de los más de 11 millones de derechohabientes de la pensión y, sobre ello, aseguró que el mandatario no ha tenido ningún contratiempo con sus cobros.

Entrevistada al concluir la ceremonia de instalación y toma de protesta de los integrantes del Comité de Programas para el Bienestar de la sucursal del Banco del Bienestar ubicada en la colonia de El Carmen, Coyoacán, Montiel Reyes comentó que el mandatario estaba reacio a recibir la pensión antes de acabar su encargo, pero ella insistió en que debía hacerlo, porque ahora es un derecho consignado en la Constitución.