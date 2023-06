Quienes no presentaron a tiempo su declaración podrán ser investigados y sancionados, de acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas,

En tanto, la SFP y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicaron en el Diario Oficial de la Federación el nuevo Manual de percepciones de los servidores públicos, el cual especifica que ningún funcionario podrá recibir una remuneración mayor que la del Presidente de la República y que en caso contrario se realizarán los ajustes correspondientes, así como las recuperaciones y enteros que procedan, en términos de las disposiciones aplicables .

Renuncia en la SRE

Por otra parte, ayer continuó la salida de funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para dedicarse a la promoción de la candidatura presidencial de Ebrard.

Carlos Candelaria, director general de Oficinas de Pasaportes, presentó su carta de renuncia.

De esta forma, se unió a otros ex funcionarios, como Martha Delgado, ex subsecretaria de Asuntos Multilaterales, y Bernardo Aguilar, ex director para Europa, quienes recientemente dejaron sus puestos en la dependencia para promover las aspiraciones presidenciales del canciller.