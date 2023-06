Por lo pronto, ayer, en la sesión ordinaria del Gonsejo General se aprobó la producción de 53 documentos –45 para voto en territorio nacional y ocho para mexicanos residentes en el extranjero–, que multiplicado por el tamaño de las contiendas federales y locales significará la elaboración de millones de papeles y otros materiales electorales sin emblemas de los partidos políticos, es decir, sin contar todavía la producción de boletas.

En esta proyección, el padrón podría estar integrado por 98 millones de ciudadanos en posibilidad de votar en alguna de las 171 mil 972 casillas a instalar en 2024. Además de que ya no se aplicará el protocolo covid, que en 2021 tuvo un costo millonario, no hubo cambios sustanciales. No se propone un modelo distinto para las casillas especiales; la consejera Carla Humphrey proponía votación electrónica en las mismas y diferenciar la potencia de cada una.