Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

Jueves 1º de junio de 2023, p. 4

La sentencia de 92 años de prisión dictada a José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala, Guerrero, por el secuestro del defensor Arturo Hernández Cardona, y otros cinco activistas, no responde a la exigencia de justicia, aseveraron los familiares de la víctima y la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, que acompaña el caso. En el proceso, acusaron, las autoridades desde un inicio no tipificaron los delitos de desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial pese a las evidencias y testimonios presentados .

Al cumplirse 10 años del asesinato del dirigente de la Unidad Popular de Iguala, sostuvieron que se encuentran firmes en su denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentada en 2018, porque hay dilación de justicia y se ha negado a la familia conocer la verdad de los hechos .