Alonso Urrutia y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Jueves 1º de junio de 2023, p. 4

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que en el pasado las organizaciones de derechos humanos no hicieron demasiado por esta causa. Desaparecían, torturaban, masacraban. Aunque no les guste a los del Prodh (Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro), no hacían mucho los defensores de las garantías básicas, porque el Prodh y otras organizaciones desde que nacieron a la fecha están muy vinculados a la derecha, al conservadurismo, al Partido Acción Nacional.

Durante su conferencia matutina, el mandatario abordó el papel de las organizaciones de derechos humanos en el pasado, en el contexto de una pregunta en torno al impacto que tendrá la exoneración del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca en el secuestro y desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, desestimando sus alcances. Ratificó el compromiso de su gobierno por esclarecer estos hechos y con ello cumplir con su compromiso con los padres de los estudiantes desaparecidos.