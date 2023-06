Alonso Urrutia y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Jueves 1º de junio de 2023, p. 3

Durante su conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a abordar sus proyecciones para el futuro del país: que no se piense que ya en septiembre, que termino, del año próximo ya no va a continuar la transformación y que van a regresar los corruptos, y que va a regresar el gobierno de las minorías a robarse todo el dinero del pueblo. Auguró que continuará la transformación del país.

Hay que decirle a la gente que habrá continuidad con cambio y que ya no hay marcha atrás, va a ser muy difícil que se retroceda, no van a poder los conservadores retrogradar, no , apuntó. Señaló que hay personas que consideran que este sexenio ya está por terminar, quedan un año cuatro meses y que no se les resuelven sus problemas.