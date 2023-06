C

omenzó el periodo de reflexión a partir del primer minuto de este primero de junio, previo a las elecciones en Edomex y Coahuila. Deben ser suspendidas las campañas, la propaganda y la publicación de encuestas (la veda termina al cierre de las casillas y habrá resultados esa misma noche). Candidatos y partidos deberían aprovechar el tiempo para repasar las lecciones que dejó la campaña. En Coahuila quedaron dos colgados. Confiaron en los partidos que los postularon pero metieron reversa. La historia es conocida. El Partido del Trabajo retiró su apoyo a Ricardo Mejía Berdeja y se lo dio al candidato de Morena, Armando Guadiana. Por su lado, el Verde abandonó a Lenin Pérez y se sumó también al de Morena. Sus seguidores probablemente serán más leales y votarán por ellos, pero tienen una derrota asegurada. Entre los escenarios que se manejan con miras a la sucesión presidencial, frecuentemente se cita que una o dos de las corcholatas se inconformen con los resultados de la encuesta por la que Morena elegirá a su candidato o candidata. Buscarían el apoyo de otro partido. Lo que acaba de ocurrir en Coahuila encierra una moraleja. No hay que confiar en lealtades de las cúpulas. Verde, PT, MC y aun alguno de los de la alianza –PAN, PRI, PRD–, una semana antes de la elección pueden dejar colgado a su candidato y sumarse al de Morena, como ya lo hicieron en Coahuila. Son días de reflexión.

Atlacomulcazo

La veda electoral le vino de maravilla –es un decir– a la abanderada priísta de la Alianza Va por México (PRI, PAN y PRD), Alejandra del Moral. No tendrá que hablar –por ahora– del presunto fraude y secuestro de una periodista en que involucran al gobierno del Estado de México. Ella forma parte de ese equipo político. Las publicaciones en The Guardian de Londres y El País de España pusieron al descubierto una red de corrupción mediante la contratación de empresas fachada entre 2018 y 2022. Se trata de varios centenares de millones de pesos. La candidata no podrá hablar, pero sí pueden hacerlo los funcionarios del gobierno del Edomex.

La inflación

Dice el Banco de México que continúa esperando que la inflación general anual descienda más claramente en los siguientes dos trimestres y mantenga una trayectoria a la baja en lo que resta de 2023 y en 2024. Con ello, se sigue previendo que este indicador se ubique en niveles cercanos al objetivo de 3 por ciento hacia el cuarto trimestre de 2024. Ese es el panorama optimista. Sin embargo, hay una serie de variables que podrían ensombrecer el panorama. En resumen, la inflación puede bajar, puede subir o todo lo contrario, según nuestros economistas.