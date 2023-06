Moscú/Kiev. Rusia informó ayer que la artillería ucrania alcanzó una ciudad rusa por tercera vez esta semana y que aviones no tripulados atacaron Moscú y dos refinerías de petróleo, en un repunte de los ataques contra territorio ruso mientras Ucrania prepara una ofensiva respaldada por Occidente para poner fin a la invasión a su territorio.

En Ucrania, la capital fue bombardeada durante la madrugada por misiles balísticos rusos. El alcade de Kiev, Vitali Klichko, informó que tres personas murieron, entre ellas dos niños, y cuatro resultaron heridas.

Funcionarios pro rusos en la región oriental ucrania de Lugansk –una de las cuatro que Moscú se anexionó– afirmaron que Kiev acabó con la vida de cinco personas e hirió a 19 en un ataque con cohetes contra una granja en la localidad de Karpaty.

El Estado Mayor ucranio afirmó que sus fuerzas repelieron 22 ataques rusos en el este durante el último día y que la aviación ucrania realizó 11 ataques contra personal y equipamiento militar ruso, sin especificar dónde.

El ministerio ruso de Defensa aseguró haber destruido el último buque de guerra de Ucrania durante un ataque con misiles contra el puerto de Odesa, en el mar Negro, sin aportar pruebas.

Oleh Chalyk, portavoz de la marina ucrania, aseveró que no respondería a las afirmaciones rusas y que la marina no revelaría ninguna información sobre las pérdidas sufridas durante la guerra. La agencia Reuters no pudo verificar los informes de ninguna de las partes.

En tanto, durante el Foro Globsec, el presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó que su homólogo ruso, Vladimir Putin, despertó a la Organización del Tratado del Atlántico Norte “con el peor electroshock” al invadir Ucrania el año pasado, informó el portal France24.

En Washington, el Pentágono anunció un nuevo paquete de armas por 300 millones de dólares.