Reuters y Afp

Periódico La Jornada

Jueves 1º de junio de 2023, p. 28

Washington. Los fiscales federales tienen un audio de 2021 en el cual el ex presidente Donald Trump reconoce que guardó un documento clasificado del Pentágono sobre un posible ataque a Irán después de dejar la Casa Blanca, informó ayer CNN.

La cadena no escuchó la grabación, pero citó múltiples fuentes no identificadas que la describen. La agencia Reuters no pudo confirmar el informe.

La grabación muestra que Trump, quien busca la nominación presidencial republicana para 2024, entendió que retuvo material clasificado después de dejar la Casa Blanca en 2021, según la cadena.

Las declaraciones de Trump indican que le gustaría compartir la información, pero que era consciente de las limitaciones de su capacidad para desclasificar documentos después de dejar el cargo, declararon dos fuentes a CNN.

Un representante de Trump no devolvió de inmediato una solicitud de comentarios. Peter Carr, portavoz de la oficina del abogado especial Jack Smith en el Departamento de Justicia, tampoco hizo declaraciones.

Smith investiga el manejo de documentos clasificados de Trump, así como los esfuerzos por anular las elecciones presidenciales de 2020 que el republicano perdió ante el demócrata Joe Biden.

En tanto, el ex vicepresidente republicano Mike Pence planea anunciar la semana próxima su postulación a la Casa Blanca en un desafío a Trump.