▲ El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió ayer a la procuradora Margarita Cabello que no se atribuya funciones que no tiene . Foto Afp

Afp, Europa Press y Reuters

Periódico La Jornada

Jueves 1º de junio de 2023, p. 27

Bogotá. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó a la procuradora general, Margarita Cabello, de suspender los derechos políticos de los senadores de la coalición gubernamental Pacto Histórico Álex Flórez y Wilson Arias, electos en comicios populares, y consideró que esas acciones convierten al país en una dictadura .

Usted, procuradora, no es un poder independiente de los órganos administrativos. Usted no es justicia penal. No se atribuya funciones que no tiene , tuiteó el mandatario antenoche, y le precisó que tenía prohibido suspender derechos políticos apegados a la Constitución, como elegir y ser elegido , porque hacerlo, acaba la base misma de la democracia .

La Procuraduría determinó sancionar por ocho meses a Flórez por el escándalo que protagonizó alcoholizado ante unos policías en Cartagena, y formuló cargos a Arias por acusar a agentes de torturar a manifestantes durante el estallido social de 2021.

El argumento de Petro es que se desconoce el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) de 2014, en el que se determinó que la Procuraduría no es el organismo que debe sancionar a los funcionarios electos por voto popular. Con esa sentencia, quedó sin efecto una decisión del ente judicial que lo suspendió e inhabilitó durante 15 años de su cargo de alcalde mayor de Bogotá en 2013 por supuestas irregularidades en la reforma del sistema de recolección de basura de la capital.

La Coridh declaró en 2020 la responsabilidad internacional del Estado colombiano por vulnerar los derechos de Petro cuando era alcalde, y sentenció que el fallo de la Procuraduría había sido una violación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos .

Ante los casos de Flórez y Arias, Petro puntualizó: eso se acabó con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, como jefe del Estado, la haré respetar .