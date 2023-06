Javier Salinas, Silvia Chávez y René Ramón

Corresponsales

Periódico La Jornada

Jueves 1º de junio de 2023, p. 31

Texcoco, Méx., La candidata a la gubernatura del estado de México por la alianza Juntos Hacemos Historia, la morenista Delfina Gómez Álvarez, llamó a sus simpatizantes a aprovechar esta gran oportunidad histórica que nos está dando la vida para ganar el próximo 4 de junio y terminar con el régimen priísta .

La abanderada encabezó ayer su último mitin de campaña en la plaza principal de Texcoco, bastión de Morena y donde nació el Grupo Texcoco (antes Grupo de Acción Política) liderado por el senador con licencia Higinio Martínez y donde la maestra fue presidenta municipal.

No va a ganar Delfina. Hay que quitarse esa idea de que va ganar una persona y es la que tiene todo el poder y todos los privilegios; estamos luchando todos y todos vamos a ganar para tener mejores servicios de salud, seguridad y atención. Somos equipo y vamos a seguir trabajando , manifestó ante miles de simpatizantes.

Acompañada de los dirigentes nacionales de Morena, Mario Delgado, y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Karen Castrejón, y el estatal del Trabajo (PT), Norberto Morales, Gómez exhortó a los ciudadanos a salir a votar por el futuro del estado.

El acto se llevó a cabo a una cuadra de la escuela donde Delfina Gómez fue maestra y directora, y estuvo amenizado por los grupos Los Askis y Banda Cuisillos.