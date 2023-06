Afp y Ap

Budapest. La Liga de Europa aún es el bastión del Sevilla. Cinco meses después de convertir el penal que dio la Copa del Mundo a la selección de Argentina, Gonzalo Montiel volvió a ser el héroe de una tanda por un cetro, al definir el gol que le permitió al conjunto español conquistar su séptimo título en este certamen al superar 4-1 a la Roma.

El tiro de Montiel sentenció la victoria para el Sevilla desde los 11 pasos, luego de que el alargue del partido concluyó empatado 1-1 en Budapest. Así, también terminó el invicto que tenía el portugués José Mourinho, técnico de la Roma, después de haber ganado cinco finales en competiciones europeas.

Gianluca Mancini y Roger Ibáñez erraron penales por la Roma, lo que le permitió al Sevilla obtener otra corona de la Liga de Europa después de conquistarla en las ediciones de 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 y 2020.

La temporada había sido complicada para el Sevilla, al haber peleado en la parte baja de la Liga de España. Ahora, no sólo aumentó su prestigio, sino que obtuvo el pase para jugar la Liga de Campeones.