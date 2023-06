Desde sus inicios, cuando se creó esta cooperativa y se juntaron 12 artistas con la intención de vivir de su producción, la vocación principal del taller es la promoción y difusión de la gráfica mexicana. Allí han trabajado artistas y grabadores contemporáneos de varias generaciones, entre los que destacan Vicente Rojo, Gilberto Aceves Navarro, Carla Rippey, Manuel Felguérez, Gunther Gerzso, los hermanos Castro Leñero, José Luis Cuevas, Magali Lara, Irma Palacios y Joy Laville.

En el caso particular de Pilar Bordes, no sólo destaca el compromiso con todo lo que implica hacer un grabado, sino una responsabilidad personal con los artistas huéspedes, de quienes Pilar se preocupa de manera muy especial, con el propósito de hacerlos sentir en casa y apapachados, lo cual evidentemente se traduce en resultados positivos. Se dice fácil, pero ha pasado por múltiples obstáculos personales y profesionales y, a pesar de ello, este espacio es uno de los mejores talleres de grabado en México.

“La idea del Original Múltiple me ha motivado durante mucho tiempo, saber que una obra buena de cualquier artista puede llegar a varios coleccionistas y tener representación en diferentes recintos me da una idea de estar trabajando en algo productivo para nuestra comunidad, la repetición de imágenes alcanzan a ser tan poderosas que logran transmitir conocimiento, emociones, afinidad estética tanto político-social como intelectual, tratar de transformar conceptos me maravilla, para mí representa una forma de contribuir a la difusión y promoción de la cultura en general”, señala Pilar Bordes en un texto inédito.

En sus manos se mezcla la alquimia y los secretos de las técnicas del grabado, oficio al que ha dedicado más años que ninguna otra actividad de su vida. Felicidades muy merecidas a Pilar Bordes.