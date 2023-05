U

na pequeña y constante labor de rescate mantiene muy productivo a José Emilio Pacheco (JEP). En el muro de Facebook Textos a la deriva su gestor o gestores publican escritos de JEP (como firmaba la inolvidable columna Inventario) localizados en libros prologados por él, reseñas originalmente aparecidas sin reconocerse como el autor, presentaciones de antologías literarias que son lecciones eruditas, primeras versiones de poemas posteriormente rescritos y referencias culturales/históricas para comprender mejor la vida y obra de Pacheco.

Ignoro quién o quiénes están detrás de Textos a la deriva, agradezco su acuciosidad y el servicio que prestan a los estudiosos profesionales de José Emilio, y a los que solamente somos lectores del poeta, ensayista, difusor cultural, esplendoroso autor de cuentos y novelas. No encontré en el muro una, por llamarla de alguna manera, declaración de principios en que se diera cuenta de las razones del proyecto. No es que la misma sea imprescindible; sin embargo, creo que los impulsores de la iniciativa podrían estimular a otros que hiciesen similar esfuerzo de rescate de otros escritores nacionales. Tal vez, como JEP, prefieran hacer la muy valiosa labor que realizan sin atraer los reflectores hacia ellos.

Los tres tomos de Inventario suman casi 2 mil 100 páginas. Con los criterios dados por JEP, seleccionaron los textos Héctor Manjarrez, Eduardo Antonio Parra José Ramón Ruisánchez y Paloma Villegas. En 2017, cuando supe que iban a ser publicados los volúmenes, y gracias a la atinada decisión de Era al anunciar que la edición podía ser apartada por quienes desearan adquirirla, me inscribí en la lista de compradores. He leído y releído varios inventarios, que son guías para adentrarme en escritores desglosados por JEP, comprobando una de sus frases que constantemente me abre horizontes: No leemos a otros, nos leemos en ellos .