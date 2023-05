Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Miércoles 31 de mayo de 2023, p. 14

Las primeras indagatorias sobre la desaparición de varios trabajadores de un call center en Zapopan, Jalisco, apuntan a que estarían realizando algún fraude inmobiliario y extorsiones vía telefónica, aseveró la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez.

Ayer, en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, se preguntó sobre estas desapariciones –denunciadas hace unos días por familiares de las víctimas–, a lo que el mandatario dio la palabra a su secretaria de Seguridad, quien señaló que por el momento no puede dar detalles si el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) está implicado en esos crímenes, aunque sí se investiga esa línea.