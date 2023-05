Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

Miércoles 31 de mayo de 2023, p. 10

Organizaciones han documentado traslados de migrantes en autobuses en la frontera entre México y Guatemala para presuntamente ser devueltos en caliente por el Instituto Nacional de Migración (INM), sin ofrecerles información adecuada y veraz, sin asistencia legal y sin considerar sus circunstancias individuales, sus vínculos familiares o sus solicitudes pendientes ante dicho organismo o la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.

El Colectivo de Monitoreo-Frontera Sur, del que forman parte los centros de derechos humanos Digna Ochoa, Fray Matías de Córdova y Servicio Jesuita a Refugiados, entre otros, expusieron que fueron testigos de los traslados, particularmente el martes pasado, en los que se registró la presencia de niños, así como de personas de distintas nacionalidades, no sólo guatemaltecas.

Josué Gómez, del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, señaló que el día 23, durante un recorrido en carretera hacia Ciudad Hidalgo y Talismán, Chiapas, observaron al menos ocho autobuses del INM, y en el Centro de Personas Retornadas en Tecún Umán, Guatemala, identificaron cuatro camiones más con familias y menores ingresando a las instalaciones.