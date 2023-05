López Obrador calificó de una incongruencia el hecho que Israel proteja al ex titular de la AIC en el sexenio pasado al no responder a la solicitud de México para extraditarlo ante el reclamo de la justicia nacional.

¿Por qué creen ustedes que el señor está acusado de tortura, Zerón, se fue a Israel? ¿Por qué allá lo están protegiendo? Voy a enviar una segunda carta al primer ministro de Israel sobre este tema. No es posible que proteja a quien está acusado en México de tortura. Ninguna nación debe proteger a torturadores, mucho menos un país que padeció, que sufrió su pueblo de torturas .

Ante la falta de respuesta del Estado de Israel a la petición del gobierno mexicano, el mandatario federal adelantó ayer en la mañanera en Palacio Nacional que enviará una carta al primer ministro de aquel país, Benjamin Netanyahu, para alcanzar la extradición de este ex funcionario señalado como responsable de tortura y otros delitos durante las indagatorias por el caso Iguala. La voy a mandar hoy o mañana. Ya tengo el borrador, pero hace falta afinarlo .

No es posible que Israel proteja a quien está acusado en México de tortura , enfatizó el presidente Andrés Manuel López Obrador al referirse a la negativa de esa nación de atender la solicitud mexicana para que el ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, artífice de la llamada verdad histórica sobre los crímenes contra los normalistas de Ayotzinapa.

Se declaró seguro que habrá respuesta del nuevo primer ministro israelí a esta segunda carta sobre el tema. Es de recordar que el 23 de septiembre de 2021, el presidente mexicano envió una misiva en los mismos términos a Naftalí Bennett, antecesor de Netanyahu como primer ministro.

“Estoy seguro que va a haber respuesta (a su segunda carta). Porque ya hasta el New York Times protege a Zerón, que es lo que siempre hemos dicho: no porque son periódicos famosos del mundo se constituyen en la Biblia o en el libro de la verdad. Desgraciadamente ya la prensa de Estados Unidos dejó de ser la de antes, ya no es una escuela para la defensa de las libertades, ya está completamente entregada al corporativos, a grupos de intereses económicos, a hegemonías”, concluyó el mandatario.

Zerón de Lucio es señalado por las autoridades mexicanas como el principal responsable de haber incurrido en irregularidades y graves ilícitos (como tortura) desde su cargo para delinear la llamada verdad histórica por los delitos contra los estudiantes de la normal de Ayotzinapa, suscitados la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre en Iguala, Guerrero.

La Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, encabezada por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, presentó el año pasado un informe en el que desmanteló esa versión y concluyó que se trató de un crimen de Estado en el que participaron funcionarios de los tres niveles de gobierno.