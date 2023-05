▲ No están solos, hay muchos que quieren que se reforme el Poder Judicial , expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador a las personas que están en plantón en la sede de la SCJN. Foto María Luisa Severiano

Por otro lado, el presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó a los integrantes del plantón que fue desalojado violentamente el domingo a las puertas de la SCJN y que restituyeron el lunes su protesta en la sede judicial: “decirles que: ‘ánimo, no están solos, hay mucha gente que quiere que se reforme el Poder Judicial’, que no caigan en provocaciones y mantengan su resistencia pacífica. Que se manifiesten sin violencia, y diría sin violencia verbal”.

Como parte de la sección Cero Impunidad, Rodríguez Bucio explicó que la queja contra Álvarez está asociada al caso “de desaparición de José Francisco ‘N’; él era un pepenador, detenido en diciembre de 2018 por elementos de la Fiscalía General de Justicia de Aguascalientes, quienes en ese tiempo se desempeñaban como escoltas del ex gobernador Martín Orozco. El detenido continúa desaparecido”. La jueza adoptó criterios legales para beneficiar a los cuatro elementos involucrados a la desaparición.

Consideró que si se lucha por una causa justa hay que resistir, pero siempre recordando que se trata de una resistencia civil pacífica y eso incluye no quemar figuras de ningún ministro, nada de eso. Criticó que la marcha del domingo para respaldar el desempeño de la SCJN haya derivado en agresiones y en el retiro de las cruces que se habían colocado en honor a los niños fallecidos en el incendio de la Guardería ABC, si estaban autorizados por los familiares de los menores.