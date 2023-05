Afp

Miércoles 31 de mayo de 2023

Mexicali. Elena prepara su segunda dosis de heroína diaria. Hace 20 años que se inyecta, pero desde la sobredosis que casi la mata el año pasado tiene miedo porque la droga en Mexicali viene ahora mezclada con fentanilo, sin que los consumidores lo sepan.

La muestra es positiva a fentanilo , le confirman tras un test en La Sala, donde usuarios de esta ciudad mexicana, fronteriza con Estados Unidos, pueden consumir de manera segura la droga que compran en la calle y evitar crisis.

La prueba revela en minutos si está contaminada con este opioide sintético que acecha como amenaza global.

Desde 2019 no hay ni una sola prueba a heroína que no salga positiva a fentanilo , comenta Said Slim, coordinador de Verter, la ONG que creó La Sala en 2018 para proteger a consumidores de Mexicali en situación vulnerable.

Registros de 2022 de la organización indican que en un año se duplicaron las sobredosis. Peor aún, diariamente hay muertes en Mexicali, según las autoridades.

De gesto risueño en un rostro lacerado por la adicción, Elena explica que su crisis ocurrió pese a que se había inyectado su dosis habitual de heroína.

“Me pusieron esa ampolleta pa’traerme p’atrás porque estaba muy fuerte”. Habla de la naloxona, medicamento capaz de revertir la intoxicación por opioides y restringido en México.

Elena, quien trabaja haciendo limpieza, redujo su dosis a la mitad y casi siempre se inyecta en La Sala, iniciativa pionera en Latinoamérica, donde al igual que en Europa suenan alarmas por las mezclas letales y más adictivas de fentanilo.

Elena, de 50 años, se inyecta en el costado derecho. Lo hice intramuscular comenta, al explicar que por las venas el efecto se siente bonito, pero acaba más pronto .

La ONG proporciona a los usuarios kits para consumo que previenen contagios de hepatitis o VIH.

Personas sin hogar o trabajadores sexuales acuden al local, donde los saludan por su nombre, reciben consejos de salud y orientación ante abusos de autoridad.