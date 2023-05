Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Miércoles 31 de mayo de 2023, p. 3

El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó que se dé un pacto de paz con las bandas delincuenciales.

En la mañanera de ayer, dijo estar de acuerdo con la propuesta de la activista Delia Quiroga, integrante del colectivo 10 de Marzo, quien pidió hacer un pacto de paz con nueve cárteles del crimen organizado con el fin de detener las desapariciones en el país. Claro que lo apoyamos , enfatizó el mandatario.

Sobre esto yo estoy de acuerdo, ojalá y se lograra la paz, eso es lo que deseamos todos, que no haya violencia, que no haya homicidios, que no haya agresiones, porque se afecta a todos. Hay agresiones entre bandas, hay agresiones que se presentan en contra de fuerzas armadas o de policías estatales, hay enfrentamientos entre organizaciones criminales y fuerzas armadas y policías, hay pérdida de vidas humanas de gente inocente.

Señaló que la violencia en el país es irracional , por lo que subrayó que su administración seguirá buscando la paz. En eso estamos, y si hay una iniciativa de ese tipo claro que la apoyamos .

–¿Con los grupos del crimen organizado? –se le preguntó.

–Que no actúen con violencia, claro que sí. Si ese es el planteamiento, un exhorto a que no actúen de manera violenta. Se burlan de mí cuando planteo que sus mamás, sus papás, sus abuelos, los cuestionan y ya no los ven bien cuando toman el camino de la delincuencia. La violencia no es el camino –respondió.

–¿Suscribe o se suma al llamado a las organizaciones criminales para un pacto social para la paz?

–Yo sí. Todo lo que signifique hacer a un lado o no usar la violencia, lo apruebo. Y eso no tiene que ser por demanda, ¿sí?, sólo de la autoridad, sino es por decisión de los mismos integrantes de estas bandas. Ellos deben de asumir una responsabilidad y comportarse como buenos ciudadanos.