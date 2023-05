El caso de Mejía Berdeja es peculiar, pues su historial político ha sido zigzagueante (lo cual no es inusual en las candidaturas que Morena procesa) y no era desconocido a la hora de hacerlo importante subsecretario federal de Seguridad Pública, con periódica presencia en el privilegiado foro mañanero. Militó en el PRI y en Movimiento Ciudadano, y pretendió hacer carrera en Guerrero, más que en Coahuila. Apoyó la candidatura presidencial del panista Ricardo Anaya en 2018, aunque luego quiso desmarcarse verbalmente de tal episodio, como sucedió en una entrevista de Internet realizada 11 meses atrás, el primero de julio de 2022.

Las centralistas declinaciones partidistas en favor de Morena y Guadiana no implicarán que los votos emitidos en pro de Lenin Pérez Rivera o de Ricardo Mejía Berdeja sean agregados a la cuenta de Armando Guadiana. Eso se pudo hacer antes, con efecto real, y no ahora, con tan sólo efectismo. Menos si el anuncio de la claudicación fue hecho por las oportunistas dirigencias nacionales del Verde y el PT, y no por los candidatos Pérez Rivera y Mejía Berdeja, quienes rechazaron los acuerdos tejidos en la Ciudad de México y aseguraron que sostendrán sus postulaciones hasta el final.

Hoy, esas alianzas con el panismo (sabidas y aceptadas en su momento en el máximo mando 4T) le son restregadas a Mejía Berdeja, abandonado a su suerte por el PT (que en cálculo pragmático prefiere salvar su relación con AMLO-Morena, de la que depende su subsistencia como partido con registro) y colocado desde ya como villano designado (este término ya había sido planteado en esta columna días atrás) ante la probable derrota de Guadiana y el triunfo concertado del dinosáurico PRI coahuilense.

Astillas

El general en retiro Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), cargó también contra el Poder Judicial al mencionar el beneficio a presuntos responsables de una desaparición forzada en Aguascalientes, con mención de la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña Hernández, por desechar una queja contra la jueza Beatriz Eugenia Álvarez Rodríguez, quien habría tomado decisiones favorables para cuatro acusados de la desaparición de José Francisco N en 2018, entre quienes estaban integrantes de la fiscalía local y escoltas del ex gobernador Martín Orozco. De acuerdo con el funcionario, estos veredictos podrían absolver a las personas procesadas… Y, mientras un tribunal federal ha confirmado la sentencia absolutoria definitiva para José Luis Abarca y Felipe Flores, ex alcalde y ex secretario de Seguridad Pública de Iguala, respectivamente, por el secuestro de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, ¡hasta mañana, con la titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, haciendo una defensa de su gremio, al decir que no debe confundirse legitimación con popularidad. La diferencia estriba, de acuerdo con ella, en que la primera deriva del cumplimiento riguroso de la ley en beneficio de la sociedad; no obstante, reconoció que una institución permanece vigente sólo si evoluciona!

