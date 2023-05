L

os sondeos indican que Delfina Gómez ganará la elección del estado de México y Armando Guadiana perderá en Coahuila, a pesar del apoyo del Partido Verde, y en el último momento, del mercenario PT. En esta entidad, el abanderado de la Alianza por México, Manolo Jiménez, es señalado como probable ganador. El PRI, por conducto de Manolo, según los sondeos, conservará ese bastión en poder de la familia Moreira. Coahuila representa una lección para Morena a la vista de las elecciones presidenciales. La renuncia de un alto funcionario del gobierno federal, Ricardo Mejía, distanciado del presidente López Obrador, y su postulación como candidato frente a Guadiana, fue un revés que Mario Delgado no pudo superar. Tras esa lección, apenas transcurrido el proceso electoral del próximo domingo, deberá dar los pasos iniciales para la selección, por encuesta, del candidato presidencial, en la que podrían ocurrir deserciones como en el caso de Coahuila.

Siete de cada 10 hogares

La secretaria del Bienestar, Adriana Montiel, dio a conocer que 25 millones de personas están recibiendo algún tipo de beneficio por conducto de los programas sociales del presidente López Obrador. Son siete de cada 10 hogares. En relación al programa estelar, informó que 11 millones 408 mil 304 adultos mayores reciben su pensión que ahora es de 3 mil 800 pesos bimestrales, y ya existe el compromiso de que aumentará a 6 mil pesos a partir del próximo año. En estos días se está haciendo una operación aparentemente sencilla pero no tanto: los beneficiarios dejarán de recibir su dinero por conducto de bancos comerciales porque les será entregado por el Banco del Bienestar. Es necesario que no tenga fallas porque habrá desilusión y protestas si el apoyo no llega con la eficiencia de hoy. Cuando se discute por qué la oposición no crece, y se atribuye a la mediocridad de los dirigentes de sus partidos, y la debilidad de sus probables candidatos presidenciales, lo cual es cierto, se olvida mencionar otro de los motivos. López Obrador derritió a la oposición. Está presente en 71 por ciento de los hogares mexicanos.

Papeles falsos

Antimilitarista en México resultó admiradora de los militares ucranianos, lo cual, por supuesto, es algo que corresponde a sus respetables predilecciones. Sin embargo, Denise Dresser utilizó al parecer una acreditación como representante del gobierno de México, lo cual será desmentido hoy en la sección Quién es quién en las mentiras de la mañanera. Obviamente, no lo representa.