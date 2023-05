T

ras el fracaso del gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y de la formación en cogobierno Unidas Podemos (UP) en las elecciones autonómicas y municipales realizadas el domingo pasado, el presidente Pedro Sánchez decidió adelantar los comicios generales de España para el próximo 23 de julio. Con esta medida, el mandatario pasa a ser presidente en funciones y las cortes generales (Poder Legislativo) quedan disueltas hasta la conformación de un nuevo Parlamento.

Los resultados del fin de semana significan el casi seguro fin del gobierno de coalición entre el PSOE y UP, pero su trascendencia es mucho más honda por cuanto habla de una desintegración de la izquierda y el ascenso de la ultraderecha ibérica. El voto ciudadano dictaminó que la mayor parte de los territorios y las urbes más importantes queden en manos de un Partido Popular (PP) que no se ruboriza en pactar y cogobernar con los fascistas de Vox, mientras el centrista PSOE retrocede en todas las plazas y las muchas izquierdas, cuya principal formación es UP, ven desvanecerse el peso electoral que llegaron a tener.

Muchos factores concurren en esta derrota, incluido un españolismo intransigente que no perdona al Ejecutivo las alianzas tejidas con los independentismos vasco y catalán para formar gobierno en el contexto del sistema parlamentario. Sin embargo, no puede soslayarse como causal de la caída la falta de una visión programática entre las izquierdas, que en el lustro reciente han dedicado más tiempo a sus pleitos sectarios, la división y el cruce de recriminaciones internas que en ofrecer a la sociedad española propuestas para salir de los múltiples problemas que la aquejan.