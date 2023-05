David Brooks y Jim Cason

Miércoles 31 de mayo de 2023, p. 25

Nueva York y Washington. El 1º de julio entrará en vigor una de las leyes estatales más antimigrantes de Estados Unidos impulsada por el gobernador, y candidato presidencial republicano, Ron DeSantis en Florida. Los trabajadores y comunidades inmigrantes están acostumbrados a tener que aguantar medidas en su contra en ese estado, pero uno de los líderes de la lucha por los derechos humanos, laborales y civiles de Florida afirma en entrevista con La Jornada esto sí es el extremo .

La nueva ley promulgada por DeSantis contiene varias medidas, entre ellas mecanismos para expulsar a trabajadores indocumentados, penas criminales para quien transporte a un indocumentado al estado; limita o anula servicios sociales básicos para indocumentados e invalida licencias de conductor emitidas por otros estados a indocumentados, y obliga a hospitales que aceptan fondos públicos a preguntar sobre la condición migratoria de los pacientes.

Lucas Benitez, uno de los fundadores y coordinadores de la Coalición de Trabajadores de Immokalee, quien llegó a Florida desde Guerrero para trabajar de jornalero y ahora es uno de los líderes que están transformando la vida de los trabajadores agrarios en varios estados e incluso en otras partes del mundo a través del Programa de Comida Justa, platicó con La Jornada sobre la vida para los trabajadores y comunidades de inmigrantes hoy día bajo el gobernador DeSantis.

La Jornada: ¿Cómo se está viviendo el ataque antimigrante de DeSantis y sus cómplices, y sus medidas derechistas, en Florida?

Lucas Benitez: El ambiente es realmente hostil en este momento. Como no sabemos exactamente qué va a pasar –sabemos que la nueva ley viene hasta el primero de julio– el miedo se siente, se puede palpar en las comunidades.

LJ: ¿Esa incertidumbre es ya parte del efecto que desea el gobernador?

LB: Sí, por supuesto. Por ejemplo, la gente pregunta si uno puede ir al hospital, y aunque la respuesta ahorita es que sí, la gente está confundida; ¿que si puedo llevar conmigo al trabajo a mi primo, a mi familiar que no tiene documentos? O sea, la gente sigue con todas las confusiones y ese miedo de que, pues, ya no pueden hacer esas cosas, ya no voy a poder moverme en el estado, me tendré que quedar en un solo lugar. Entonces, muchos también están optando y tomando la decisión de posiblemente salir de la entidad.

LJ: ¿Qué pasa con los que antes se movían con las temporadas?

LB: En esta temporada, el estado también alberga a muchas personas blancas que vienen del norte, y que en el verano ahora van de regreso al norte al igual que nosotros. Termina la temporada de la cosecha, de la agricultura y sale gran parte de la gente para trabajar más al norte, Pero ahora estamos escuchando cosas que nunca habíamos escuchado antes: que tal vez nos vamos y ya no regresamos.

“No lo sabremos bien hasta cuándo la gente empiece a regresar a trabajar en octubre y noviembre, por ahí, entonces vamos a ver realmente el efecto de esto. Pero también estamos escuchando de varios patrones de empresas de la construcción (que no son temporales) que van escasear trabajadores. Y eso podría incrementarse con esta ley. Las empresas ya están perdiendo mano de obra, y ese sector, junto con la agricultura y el turismo son los que generan más ingresos en este estado.