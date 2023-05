Israel Dávila

Miércoles 31 de mayo de 2023, p. 27

Toluca, Méx., La elección por la gubernatura del estado de México se puede decidir en gran medida por los resultados que arrojen una docena de municipios, pues ahí se concentran 53 por ciento de los ciudadanos que aparecen en el listado nominal.

Siete de ellos son gobernados por Morena, tres por el Partido Acción Nacional (PAN) y dos por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Estos dos últimos institutos políticos conforman, junto con el Partido de la Revolución Democrática (PRD), la coalición Va por el Estado de México.

La lista nominal que se utilizará en los comicios del 4 de junio se compone por 12 millones 676 mil 625 personas mayores de 18 años que podrán votar por alguna de las dos candidatas (la morenista Delfina Gómez y la priísta Alejandra del Moral). Casi medio millón de electores están recién inscritos en dicha nómina, por lo que esta será su primera vez ante las urnas.

De ese total, 52 por ciento son mujeres y 48 por ciento, hombres. La mayoría de ellos se encuentran en el rango de 18 a 49 años, y suman casi 8 millones de participantes.

Ecatepec, con un millón 272 mil 672 electores, es el municipio con el número de votantes más grande de la entidad, pues tiene casi 10 por ciento del total en todo el territorio estatal.

Esta demarcación, enclavada en la zona metropolitana del Valle de México, está por cumplir dos trienios gobernada por Fernando Vilchis, de Morena, quien lidera el grupo más fuerte de este partido en la localidad. Los cuatro distritos electorales estatales y los cuatro federales también los posee el partido guinda.

En 2021, Morena obtuvo 286 mil votos, por poco más de los 200 mil que consiguieron en conjunto PRI, PAN y PRD. En 2018, los guindas alcanzaron más de 420 mil sufragios; triunfaron por casi tres a uno frente a su más cercano perseguidor.

Nezahualcóyotl es el segundo municipio con más electores en la entidad, con 868 mil 470 sufragantes. En los últimos 27 años Neza ha sido gobernado por partidos de izquierda. El PRI pudo ganar sólo en el trienio 2009-2012.

Por años fue el principal bastión del perredismo mexiquense, pero hace seis, el PRD se comenzó a fragmentar y casi todas sus corrientes se refugiaron en Morena y otras en Movimiento Ciudadano (MC).

Tiene tres distritos electorales locales y tres federales. Cada una de sus seis diputaciones están en manos de líderes que provienen del PRD y hoy militan en el partido fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Además, lleva nueve años controlado por el grupo que encabeza el ex perredista Juan Hugo de la Rosa, alcalde en dos trienios, 2015-2018 y 2018-2021. Ahora es gobernado por Adolfo Cerqueda, primer edil abiertamente homosexual.

En 2021, Morena obtuvo 176 mil votos, por 99 mil de la coalición PRI-PAN-PRD, mientras el segundo lugar fue para MC, con 149 mil sufragios. En 2018, los guindas lograron 216 mil votos.

Toluca, la capital, con 702 mil 493 ciudadanos empadronados, es el tercer municipio con más electores en el estado. Históricamente había sido priísta, pero en la década de 2000 el PAN gobernó tres periodos consecutivos y en 2009 regresó el PRI hasta 2018, cuando ganó Morena, gracias al efecto López Obrador, quien se alzó con el triunfo presidencial.

Su actual munícipe, Raymundo Martínez Carbajal, no es un hombre cercano a Alejandra del Moral, abanderada de la coalición de PRI, PAN y PRD a la gubernatura.

Hace dos años, los tres institutos políticos se unieron para arrebatar al morenismo la capital mexiquense, en una contienda cerrada. Además, dos diputaciones locales están en poder del PRI y una en Morena, y las federales las tienen el tricolor y el PAN.

Naucalpan y Tlalnepantla aglutinan también a un número importante de electores. En el primero existen 697 mil 885 personas en el listado nominal y en Tlalnepantla, 562 mil. Ambas localidades fueron bastiones panistas al principio del milenio, pero en 2018 Morena los ganó de manera sorpresiva, aunque no los pudo retener en 2021 porque, aliados, PRI, PAN y PRD triunfaron con ventajas de 40 mil y 50 mil votos sobre los candidatos morenistas, respectivamente.

A Naucalpan lo gobierna el PAN; sin embargo, su alcaldesa, Angélica Moya, ha sido muy criticada por la carencia de servicios y la inseguridad. A Tlalnepantla lo gobierna el priísta Antonio Rodríguez Hurtado, otrora aliado de Del Moral.

Morena perdió las cuatro diputaciones de Naucalpan (dos federales y dos locales), pero mantiene presencia en el Congreso local con un diputado de esa zona que llegó por la vía de la representación proporcional, y en Tlalnepantla las diputaciones están dividas entre el PRI, el PAN y el partido guinda.

Antorcha Campesina, sin bastiones ni apoyo oficial

Chimalhuacán e Ixtapaluca también forman parte de las demarcaciones con más electores. En la primera están inscritos 495 mil participantes y en la segunda, 365 mil. Ambos estuvieron bajo el control del Movimiento Antorchista, organización del PRI que durante 20 años gobernó esos municipios. Chimalhuacán por Jesús Tolentino Román hasta 2021 e Ixtapaluca por su esposa, Marisela Serrano, líderes de esa agrupación. En la actualidad, a Ixtapaluca lo controla el grupo del morenista Higinio Martínez.

A partir de 2017, el Movimiento Antorchista se distanció del gobernador Alfredo del Mazo, quien prácticamente les retiró todo apoyo económico y en 2021 perdieron ambos ayuntamientos frente a Morena, con ventajas de 17 mil y 11 mil votos, respectivamente. En los dos persiste una gran base social antorchista.

Cuautitlán Izcalli –tierra natal de la priísta Alejandra del Moral–, con 423 mil electores, ha experimentado la alternancia en la última década con gobiernos del PRI, el PAN y Morena.

En 2018, los guindas apabullaron a blanquiazules y tricolores, pero en 2021, estos dos se aliaron y recuperaron el ayuntamiento tras una desastrosa administración de Morena. No obstante, este partido ha penetrado entre la gente al contar con líderes como Daniel Serrano y los ex diputados Xóchitl Zagal y el ex petista Armando Bautista.

Atizapán de Zaragoza, con 414 mil electores, es bastión panista en la entidad. Pedro Rodríguez regresó al PAN para recuperar la alcaldía en 2021, después de un gobierno morenista también muy criticado. Acción Nacional mantiene su fuerza, aun cuando algunos de sus dirigentes se han sumado al Partido Verde, como Gonzalo Alarcón, o Ruth Olvera a Morena.

Finalmente, Tultitlán, Tecámac y Valle de Chalco, con más de 350 mil electores cada uno, se identifican ampliamente con la causa de Morena.

En Tultitlán, Elena García, del grupo de Higinio Martínez, ha podido extender su liderazgo por años y ha ganado el ayuntamiento cómodamente con ventajas de tres a uno en 2018 y de dos a uno en 2021.

Mientras, en Tecámac, Mariela Gutiérrez logró en 2018 derrotar a Aarón Urbina, un viejo cacique que fue alcalde de 1996 a 2000 por el PAN. De 2003 a la fecha ha militado en el PRI y hasta 2018 tenía el poder de poner y quitar ediles de esa demarcación

En 2021, el triunfo de Morena ya no fue tan holgado como en 2018; incluso perdió la diputación local frente Lilia Urbina, hija de Aarón.

Y en Valle de Chalco, el alcalde morenista Armando García logró la relección en 2021 y sepultó la aspiración del perredista Ramón Montalvo de resurgir políticamente. En ese municipio el PAN es prácticamente inexistente y el PRI es un partido testimonial.

A cinco días de la elección, el Instituto Nacional Electoral (INE) detectó que las urnas electrónicas que iban a utilizarse en 74 casillas en Coahuila no contaban con las medidas de seguridad necesarias y afectarían la certeza de los votos emitidos. Documentos del INE señalan que el problema es que no emitían adecuadamente los comprobantes de los sufragios.

Se trata de urnas de responsabilidad del instituto electoral de aquella entidad; por ello el INE ordenó que de inmediato se alisten materiales tradicionales, incluidas 110 mil boletas que se imprimirán de manera urgente. Fuentes del INE dijeron que se trata de un problema añejo.

(Con información de Fabiola Martínez)