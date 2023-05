▲ La mejor raquetbolista del mundo aplaudió la llegada del dinero, aunque no tiene la certeza de si le tocará su parte, debido a que la siguen considerando deudora . Foto @paolalongoria

Mientras unos señalan que no tienen los suficientes apoyos, otros deportistas han comentado que la disminución en las becas han sido compensadas por la actual administración con estímulos por buenos resultados. Incluso Carlos Bremer, empresario y benefactor del deporte nacional, manifestó en semanas anteriores que el actual sexenio ha desembolsado una histórica inversión de mil millones.

Aun cuando no tiene la certeza de si le tocará parte de esta ayuda económica, Paola Longoria, la mejor raquetbolista del mundo, aplaudió el dinero que destinará la Conade en la justa centroamericana. Recordó que Guevara la sigue señalando como deudora , pese a que la demanda que le hizo la ex velocista por un presunto adeudo de 1.6 millones en gastos no comprobados, fue desestimada por falta de pruebas .

El COM había pedido más de 20 millones y ahora le dan 51, lo que es perfecto para los atletas. Me da gusto que la Conade haya dado el recurso para que María José Alcalá pueda apoyarnos, porque estas competencias dependen mucho del comité, y sólo espero que no vayan a salir a decir que soy deudora y por ende me quedé sin esta ayuda .

A Longoria le tomó por sorpresa el aporte que hará la Conade, pero les aplaudo que al fin le diera el dinero al COM, que al final es para los deportistas, que es lo que realmente importa, es lo que hubiera hecho desde un principio .