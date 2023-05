▲ Jaime Márquez, guitarrista y promotor musical. Foto cortesía del Cenart

Diálogo instrumental

En el programa, Ortiz escribe que su pieza representa metafóricamente el cruce de las culturas de México y de España. El diálogo entre las dos guitarras permite generar un mundo musical entretejido de materiales diversos, en que dos de mis pasiones, tanto el flamenco como el son veracruzano, se manifiestan de modo sutil y personal .

Mar de pericos, de Ernesto García de León, es un homenaje al pintor Roger von Gunten. “Tengo un par de cuadros de él, quien estuvo casado con una prima de García de León. Al hablar con Ernesto le dije que quería que uno estuviera en la portada de un próximo disco. Él manifestó su deseo de rendirle homenaje a Von Gunten. Ernesto cuenta que en un libro sobre la obra de Roger, éste menciona que su alter ego es un perico. De allí que las cinco partes de la pieza, que se tocan sin pausa, llevan los nombres: Perico navegante, Cabeza de perico, Pericos con frutas y Desnudos con perico”.

Márquez no es compositor y como intérprete le gusta tocar todo tipo de música. Se me ha catalogado un poco por interpretar la música actual, tanto de mexicanos como de personas de otras partes. Me parece que es un aporte. En efecto, son lenguajes que no son tan comunes dentro de las salas de concierto tradicionales. Creo profundamente en dar a conocer la música que se produce en la actualidad .

El siguiente paso del proyecto será una grabación en disco compacto a finales de octubre.

El concierto Música mexicana contemporánea para dos guitarras se realizará el 3 de junio, a las 19 horas, en el Auditorio Blas Galindo, del Centro Nacional de las Artes, avenida Río Churubusco 79, colonia Country Club.