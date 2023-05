Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Miércoles 31 de mayo de 2023, p. 31

Integrantes de diversos colectivos ciudadanos en defensa del medio ambiente y en contra de la corrupción inmobiliaria y la gentrificación se manifestaron frente al edificio de Gobierno, ubicado en el circuito de la Plaza de la Constitución, para exigir a las autoridades capitalinas que se abra un nuevo proceso de consulta del plan general de desarrollo (PGD) y el programa general de ordenamiento territorial (PGOT) antes de que los proyectos sean enviados al Congreso de la Ciudad de México.

Durante la protesta se leyeron dos documentos, que se entregaron en la Oficialía de Partes del gobierno capitalino, en los que rechazaron lo que definieron como un albazo en la elaboración de los documentos con consulta simulada y sin participación ciudadana .

La ex diputada constituyente Mayela Delgadillo dijo que no se cumplió con el mandato constitucional de dar a conocer en máxima difusión el PGD y el PGOT, al exponer que el primero está mal entendido porque se piensa que sólo es usos de suelo, pero no es así; es hacia dónde va el trabajo, la educación, la distribución del agua, es todo, son los lineamientos de cómo construir una ciudad para los próximos 20 años.