icen que el tlatoani le entregó al capitán el trono, la soberanía del imperio … 500 años de historia y de historiadores lo repiten. Lo cuenta así el Códice Florentino en la versión de Miguel León-Portilla: “Señor nuestro: te has fatigado, te has dado cansancio. Ya a la tierra tú has llegado. Has arribado a tu ciudad: México. Aquí has venido a sentarte en tu solio, en tu trono. Oh, por tiempo breve te lo reservaron, te lo conservaron los que ya se fueron, tus sustitutos. […] Como que esto era lo que nos habían dejado dicho los reyes, los que rigieron, los que gobernaron tu ciudad: Que habrías de instalarte en tu asiento, en tu sitial […] Llega a la tierra: ven y descansa; toma posesión de tus casas reales; da refrigerio a tu cuerpo. ¡Llegad a vuestra tierra, señores nuestros!”

¿Eso ocurrió realmente, tal como lo cuentan todas las fuentes? Los historiadores sabemos que toda historiografía está montada sobre la lectura más o menos crítica de autores anteriores. Y todas las fuentes originales de la llamada conquista están plenamente insertas en la tradición medieval salvífica, según la cual, la Historia no podía ser otra cosa que el relato de las intervenciones de Dios en el largo camino emprendido por los hombres que termina con la salvación (a partir de aquí, todos los entrecomillados y las buenas ideas aquí expuestas son del capítulo IV del recientísimo libro de Guy Rozat, Preliminares de la Conquista, en una pequeña editorial y con un reducido tiraje, al que las corrientes historiográficas dominantes condenan las demoledoras y brillantísimas ideas de ese pensador al que todos deberíamos leer para contrarrestar a Octavio Paz y León-Portilla, cuyos títulos eran –¿aún son?– obligatorios y se vendían por millones).

Así, los dos grandes ciclos de relatos originales están plenamente insertos en la tradición medieval, salvífica y escatológica (https://rb.gy/t1z8z), tanto los cronistas de indias (de Hernán Cortés a Bernal Díaz del Castillo) como las fuentes llamadas de tradición indígena , que como ha mostrado reiteradamente Rozat, son mucho más franciscanas y medievales que mesoamericanas.