Tanto López Obrador como Petro fueron declarados “personas non gratas” por el Congreso de Perú. En febrero, Perú retiró a su embajador en México luego de que López Obrador llamó a Boluarte presidenta espuria y expulsó al embajador mexicano en el país andino.

Gervasi descartó que las relaciones comerciales con México y la Alianza del Pacífico (AP) corran peligro por estas discrepancias.

Las muy importantes inversiones mexicanas en Perú y las nuestras en México continuarán más allá de expresiones como éstas (las de López Obrador) , dijo Gervasi.

El mandatario mexicano se ha negado a entregar la presidencia pro tempore de la AP a Perú. “Yo se la puedo entregar a Chile sin problema (…) No se la voy a entregar a la señora que está usurpando la presidencia. Mientras no haya normalidad democrática en Perú, no queremos relaciones económicas ni comerciales con ellos”, dijo López Obrador el pasado viernes.

Gervasi indicó: La AP no es un foro político, sino uno de los más exitosos mecanismos económico-comerciales que tiene la región. Sin duda, que se materialice una decisión de este tipo no pasaría desapercibido por la ciudadanía de nuestros países. Afortunadamente, las relaciones económico-comerciales están en manos de actores económicos responsables de la sociedad civil .

La canciller agregó que su país evalúa la postura de México: “Desde un inicio, Perú ha estado abierto al diálogo y a explorar fórmulas que permitan que nuestro país ejerza el legítimo derecho a asumir la presidencia pro tempore que nos corresponde, según lo estipulado en el Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico”, dijo.