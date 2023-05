Alonso Urrutia y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Martes 30 de mayo de 2023, p. 8

Sin mediar pregunta, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre su declaración patrimonial, aunque generó dudas. Confirmó que ya recibe la pensión para adultos mayores, ya que por edad le corresponde, además de que se trata de un programa de carácter universal y agregó que las regalías de su último libro (3 millones 348 mil pesos) están reportadas en los bienes declarados por su esposa Beatriz Gutiérrez, pues es quien las administra.

Sobre el primer punto, mencionó: “Aquí han venido personas que tienen mucho dinero y me dicen: ‘Yo no voy a usar la tarjeta, no lo necesito’ (…) yo no puedo decir no lo recibo, yo sí, a mí me va a ayudar porque yo no voy a recibir pensión del gobierno como recibían los anteriores presidentes. Voy a reunir mis tiempos de trabajo para recibir mi pensión del Issste, que tiene un tope, y de eso voy a vivir porque no soy millonario”.

Más adelante, aprovechó para señalar que en este año su administración canalizará 300 mil millones de pesos a este programa, al proyectarse que en 2024 se incremente a 400 mil millones porque aumentará el monto individual. Calculó que esto permitirá a los beneficiarios contar con el dinero al menos para su alimentación.