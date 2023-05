Rechazó la idea, aunque dijo que respeta lo que cada país decida. No me meto a cuestionar ni a decir que la fórmula en otras partes es buena o es mala, cada quien tiene su manera de atender sus problemas de acuerdo con sus circunstancias .

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró ayer que, por convicción humanista , en México no puede haber una política de seguridad de mano dura como la de El Salvador; en cambio, defendió su línea de atender de forma directa las causas de la violencia y la inseguridad.

“Hay quienes sostienen que lo más eficaz es la mano dura, las medidas coercitivas; esto es, leyes más severas, cárceles, decisiones de mayor energía, por no hablar de autoritarismo y, en los hechos, no respetar las libertades ni los derechos humanos, un poco lo que sucedía aquí (en México) en algún tiempo (…) no podemos, por convicción, por nuestro humanismo, llevar a cabo esa política, vamos a seguir nosotros con nuestra estrategia”.

Señaló que se ha mostrado que durante el gobierno de Calderón existió un narco-Estado, en el cual el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, estuvo vinculado a la delincuencia organizada. Eso no se resuelve de la noche a la mañana .