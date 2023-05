Emir Olivares, Alonso Urrutia y Eduardo Murillo

Periódico La Jornada

Martes 30 de mayo de 2023, p. 5

A dos meses de que se suscitó el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, que provocó que 40 migrantes perdieran la vida bajo custodia del Estado, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya se está castigando a los responsables y se pronunció por que el Instituto Nacional de Migración (INM) dé a conocer los videos en los que se pueden observar aspectos de la tragedia.

Insistió en que ya se avanza en el proceso legal para sancionar a los responsables, tanto a quienes iniciaron el incendio como a las autoridades que no respondieron para rescatar a los extranjeros que estaban detenidos en ese centro de internamiento del INM.

Interrogado sobre el hecho de que el INM negó entregar vía transparencia los videos y los habría reservado por varios años, indicó que ayer mismo (lunes) se darían detalles.

No soy partidario de que se oculte la información, no sé por qué lo hicieron. Voy a preguntar, para que se permita toda la información. A veces los abogados lo hacen por el llamado debido proceso, pero en estos casos, que además de trágicos y dolorosos los usan nuestros adversarios, y ustedes (algunos medios) para golpearnos, responsabilizarnos de todo, acusarnos de todo, pues no hay que dar motivo. ¿Por qué ocultar las cosas? El que nada debe nada teme. Voy a pedir que se dé un informe hoy (ayer) sobre lo que me estás preguntando y por qué se guardó el video .

Casi al concluir la conferencia, el vocero de Presidencia, Jesús Ramírez, le informó que fue la Fiscalía General de la República (FGR) la que reservó el video, aunque afirmó que ayer mismo la dependencia lo daría a conocer.