Reivindicó al ex mandatario: Cuando el presidente López Mateos, que es de los que olvidaron los priístas, siendo de los mejores presidentes de México. Los tres mejores (Benito) Juárez, (Francisco I.) Madero y (Lázaro) Cárdenas, pero también buenos (como Adolfo) Ruiz Cortines, Adolfo de la Huerta y López Mateos. De los últimos del régimen, López Mateos es el mejor, sin duda .

“Ya están también lloviendo amparos porque los conservadores no quieren que se reformen los contenidos de los libros de texto (…) Nosotros hicimos el compromiso de hacer una reforma educativa distinta a la que impusieron (los regímenes neoliberales) y parte de ésta es la elaboración de los libros de texto con nuevos contenidos científicos y humanistas. Ya se tiene toda la producción y ya empezó incluso la distribución, y ahora están amparándose. No sólo es por la cuestión de los contenidos, sino también porque tenían el negocio de la impresión, hasta empresas extranjeras”, apuntó ayer en la mañanera en Palacio Nacional.

Afirmó que durante ese sexenio la economía creció 6 por ciento anual, se hicieron las grandes obras de infraestructura (carreteras, presas y de agua potable para muchos pueblos), se nacionalizó la industria eléctrica y se impulsó la salud.

Hubo muchas obras, mucha inversión pública y con estabilidad financiera, sin endeudamiento, sin inflación, sin devaluación. Pero, además, es el que impulsa la educación pública y creó los libros de texto gratuitos .

Entonces, rememoró el mandatario, el PAN se opuso y convocó a movilizaciones contra esa medida social que ha favorecido a los estudiantes de escuelas públicas.

Agregó que años después, en el periodo neoliberal, se cambiaron los contenidos de los libros adaptándolos a las exigencias de ese modelo: Los fueron haciendo muy individualistas, hicieron a un lado el humanismo, quitaron civismo, filosofía, ética, la historia casi desapareció .