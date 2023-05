Alonso Urrutia, Lilian Hernández y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Martes 30 de mayo de 2023, p. 4

En cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y del Instituto Nacional Electoral (INE), la Presidencia de la República retiró parcialmente algunos contenidos, en sus redes sociales, de las conferencias presidenciales del 9, 11 y 24 de mayo, porque el titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, hacía alusiones explícitas a la forma de votar.

Por la mañana, en su conferencia, el mandatario dijo que sin problema acatarían las decisiones en cuanto fueran notificadas oficialmente. No sé exactamente qué fue lo que dije y qué están prohibiendo, no nos ha llegado la notificación todavía o no estoy enterado, pero vamos a ver qué cosa es lo que quieren que se quite y lo quitamos, no hay ningún problema .

Poco más tarde, el TEPJF informó de la notificación oficial de la resolución aprobada el viernes pasado en una sesión no presencial, donde determinaron vincularlo a realizar todas las acciones para eliminar o modificar el contenido impugnado de las conferencias matutinas del 9 y 11 de mayo.