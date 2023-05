Alonso Urrutia y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Martes 30 de mayo de 2023, p. 3

El Poder Judicial pretende neutralizar al Ejecutivo con fallos como el que frena la tala y desmonte para construir el Tren Maya, indicó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es cancelar un poder, sería un golpe de Estado técnico , señaló. Una cosa es que violen la Constitución y otra es querer dar un golpe de Estado, que ya no ejecutemos nada .

En su conferencia matutina, el mandatario sostuvo que la pretensión de detener las obras de su gobierno va a continuar, pero no van a poder porque, de acuerdo con la Constitución, con las leyes, tenemos el derecho de hacer obras en beneficio del pueblo. No se van a poder cancelar las obras .

–¿Ve ese riesgo con los mandatos judiciales? –se le preguntó.

–Sí, un senador del PAN presentó una iniciativa, luego la retiró: (Julen) Rementería, ese sí muy cercano al pensamiento fascista. Ese planteó eso, que se me destituyera, que la Corte me destituyera y era tan absurdo que tuvo que retirarla, le echó la culpa a sus asesores.

Otra vez cuestionó el Presidente el papel del Poder Judicial y criticó a quienes participaron el domingo en la marcha de apoyo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que derivó en violencia.

Se actuó, de parte de los que marcharon, con prepotencia. Pueden no estar de acuerdo con los que están manifestándose frente a la Corte, pero no debieron ir a provocar y quitarles las mantas. Hay que evitar la confrontación, la violencia. Cuando se llega a eso es porque no se tiene la razón, el que usa la fuerza es porque no tiene capacidad para convencer , expuso.

Es necesario saber quiénes son los que participaron, sin ánimo de persecución ni de represión, añadió.

Ve tendencia autoritaria en la oposición

Afirmó que no había policías en torno al plantón de personas inconformes con el desempeño del máximo tribunal.