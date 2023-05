N

o se llama Banco Apple, pero el gigante tecnológico creado por Steve Jobs y dirigido por Tim Cook permite ahorrar, enviar dinero, usar tarjetas de crédito y realizar múltiples operaciones financieras a través del iPhone, por lo que en los hechos este gigante tiene un banco en sus entrañas.

Uno de los grandes problemas que presentan las Fintechs (instituciones financieras en la red) es la falta de recursos. Ofrecen servicios, pero regularmente no atraen suficiente dinero de los inversionistas. En el caso de Apple ese no es problema, ya que tiene miles de millones de dólares generados por más de mil millones de clientes en el mundo. Además, con su nuevo producto de ahorro, asociado con Goldman Sachs, en los primeros cuatro días de operación abrió 240 mil cuentas y captó mil millones de dólares. El número de cuentas señalado no representa ni medio punto porcentual de los 120 millones de clientes en Estados Unidos, país en el que inició el servicio.

Los principales productos financieros que ofrece este gigante son: Apple Pay (servicio de pagos) Apple Pay Later (adelanto de dinero), Apple Card (tarjeta de crédito) Apple Cash (envío de dinero) y ahora Apple Savings (cuenta de ahorro). Las principales ventajas frente a la banca tradicional son el mayor rendimiento y la sencillez para realizar las transacciones.