Pero el documento quedó en el aire. El 12 de diciembre de 2022, Mejía Berdeja no aceptó el resultado de los sondeos y desacreditó el ejercicio para medir la popularidad y arraigo de los aspirantes.

Ricardo Mejía no sólo rechazó el resultado de las encuestas de Morena; tampoco aceptó el llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador a respetarlas. En conferencia de prensa, el mandatario federal dio a conocer que Mejía Berdeja sería su representante en Coahuila, pero días después el aspirante, autodenominado El Tigre, le envió una carta de renuncia como subsecretario de Seguridad Pública.

A continuación, el PT registró como candidato a Ricardo Mejía, y a partir de ahí inició una batalla mediática cotidiana contra el abanderado morenista, Armando Guadiana. A la fractura de los partidos se unió el Verde Ecologista de México, que decidió ir en alianza con Unidad Democrática de Coahuila, instituto con registro estatal, y postular a la gubernatura a Lenin Pérez Rivera, ex alcalde de Acuña.

Enconos que seguirán después de la coyuntura

El ahora candidato petista se lanzó contra Guadiana desde las precampañas, en febrero anterior, y durante la campaña en abril y mayo. ¿Cómo va a defender la Cuarta Transformación alguien que cohabita con los enemigos? y es un corrupto , dice Mejía Berdeja de Guadiana Tijerina en cuanto foro se presenta.

Es un traidor, traicionó a la 4T y al presidente López Obrador , le revira Armando Guadiana, quien tiene el respaldo de la dirigencia nacional morenista y desde el inicio de las campañas electorales, el 2 de abril, logró reagrupar a ex priístas que inicialmente siguieron a Ricardo Mejía, como el ex alcalde de Torreón y ex jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno estatal, Jorge Luis Morán Delgado, y el diputado federal Shamir Fernández Hernández, cuya esposa es candidata de Morena a diputada local por el distrito 10 de Torreón.

Guadiana Tijerina un día atacó a Mejía Berdeja y lo llamó desleal, y otro lo invitó a sumarse a su campaña e incluso a formar parte de su equipo de trabajo en caso de ganar la gubernatura.

Sin admitir que, según encuestas, Armando Guadiana está en segundo lugar de la intención del voto, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, está convencido: Esta división que provocó el Partido del Trabajo, a partir de una traición, por cierto, directamente al Presidente de la República por parte de un ex funcionario, puede costarnos la gubernatura en Coahuila .

El pleito Guadiana-Mejía se adereza todos los días con las batallas que libra en redes sociales la influencer Marlenne Cañas Romero, originaria de Guerrero y esposa del candidato del PT, con militantes o funcionarios morenistas y señalamientos al presidente López Obrador, quien hace días se deslindó de Mejía Berdeja y le pidió que no usara su nombre para promocionarse electoralmente.

Las campañas electorales terminan este miércoles, mas por lo visto, el encono seguirá.