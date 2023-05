Indicaron que esta medida se tomó para no perder más clases, dado que la mayor parte de la semana anterior los alumnos no pudieron acudir a las aulas por bloqueos viales y enfrentamientos que tuvieron integrantes de los dos grupos delictivos mencionados.

Agregaron que ayer abrieron varios comercios en la cabecera municipal de Comalapa y se reactivó el transporte público, aunque no se observó a muchas personas en las calles. Destacaron que no se instalaron más bloqueos, y al parecer se interrumpieron las pugnas entre los delincuentes, la mayor parte de la población no puede realizar sus actividades con normalidad.

Grupos criminales se repliegan y quitan bloqueos

Pobladores de Comalapa informaron que este lunes, poco después de las 19 horas, integrantes de una de las organizaciones criminales que asolan la región levantaron las guardias que mantenían en los puntos bloqueados. Les indicaron que se retiraran todos, pero no les dijeron por qué , comentó un habitante.

En este contexto, corrieron versiones de que integrantes de una agrupación criminal –no se precisó cuál– enterraron a varios muertos en fosas comunes cavadas en la comunidad Nueva Independencia, escenario de las principales refriegas ocurridas la semana pasada.