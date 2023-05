En relación con la balanza de bienes ganaderos y apícolas, el déficit en el mismo periodo fue de 293 millones de dólares, 36.1 millones de dólares mayor que el saldo negativo reportado al mismo periodo de 2022. El déficit de la balanza se explica porque las importaciones fueron 93.2 por ciento mayores a las exportaciones, indicó el SIAP.

González Cepeda sostuvo que en el país uno de los problemas es que más de 70 por ciento de los campesinos son de bajos recursos y cultivan menos de cinco hectáreas, no tiene tractor, ese agricultor no tiene acceso a la tecnología y ahora le quitamos el apoyo real al desarrollo en el campo. Se les da un subsidio, pero se les da como una dádiva y no como un apoyo técnico, de crecimiento, un apoyo de tecnología, un apoyo para salir adelante, ese es el problema que tiene el agricultor pequeño .