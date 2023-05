Además, la quinteta verde vivió momentos adversos con la torcedura de Jayson Tatum casi al inicio del partido. Cuando aterrizaba en un ataque, el tobillo se le dobló de manera dramática; aunque pudo con-tinuar no se supo si esto tuvo consecuencias en su desempeño.

El Heat tuvo su mejor argumento ofensivo con la letal dupla de Jimmy Butler, quien encestó 28 puntos y Caleb Martin, con 26. Mientras Boston tenía su parte con Jaylen Brown con 19, Derrick White con 18 y Tatum sólo aportó 14.

Celtics se terminó todo en los tres partidos repletos de heroísmo, esta vez fue su peor cosecha de puntos de la temporada, en un juego donde tuvo menos de 90.