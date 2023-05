Vargas, quien junto al también mexicano Luis Venado López (FIB) y el cubano Robeisy Ramírez (OMB) conforman la baraja de contrincantes para dominar la división, recuerda su experiencia al pelear ante un rival con mayor peso.

“Cuando subí a superpluma, mi rival llegó a la pelea una división arriba –una vez que había cumplido con el peso–, la diferencia en el ring fue enorme. No tienen idea de la angustia que es pegarle a alguien y no hacer daño. Como si la fuerza desapareciera y por más contacto que hagas es como si no lo tocaras. Así no puedes ganar un combate y pienso que eso sufrió el Bronco”, agrega.