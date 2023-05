Ángel Vargas

Martes 30 de mayo de 2023

La ciencia debe partir del asombro, no sólo de la curiosidad, y hacerse con sentido social, afirmó el ingeniero agrónomo Gustavo Mora Aguilera, especialista en parasitología agrícola y fitopatología, cuyo trabajo se ha valido de esa consideración para atreverse a romper paradigmas de la epidemiología tradicional y aplicar nuevos esquemas y desarrollos en beneficio del campo mexicano y sus productores.

Sus aportaciones en ese terreno le han valido amplia reputación a escala nacional e internacional, además de reconocimientos y galardones, como el Premio Nacional en Sanidad Vegetal, al que se suma ahora el Premio Nacional de Ciencias 2022, en la categoría de tecnología, innovación y diseño, que otorga el gobierno de México.

Egresado con mención honorífica de la Universidad Autónoma Chapingo y con un doctorado por la Universidad de Florida, Estados Unidos, de este investigador y docente originario de Apatzingán, Michoacán (1962), puede decirse que su identificación con la tierra es de origen.

Nació en una familia de campesinos, la cual dejó su comunidad, situada en Tierra Caliente, con el fin de mejorar las condiciones educativas de los ocho hijos en otros poblados del valle michoacano, ya que donde se encontraban, Las Cruces, sólo podían estudiar hasta tercer grado de primaria.

Mis padres dejaron el confort que tenían en el rancho y se enfrentaron a la incertidumbre de peregrinar por varios pueblos, como Parácuaro y Apatzingán, y la razón fue darnos certeza educativa. Se dejó esa comodidad que teníamos en el campo; algo que a veces se entiende poco es que el campo genera cierta sustentabilidad a la gente que vive en él. Hablamos de que pueden tener alimentos básicos, generar una economía de autoconsumo, tener una ganadería de traspatio, algo que no se posee en las ciudades , recuerda Gustavo Mora en entrevista con La Jornada.

A pesar de la pobreza que uno ve, la gente del campo tiene capacidad de resiliencia, y hay que reconocerle eso. Esa capacidad es innata, porque la agricultura fue así, surgió con un fin humanístico, de compartir alimentos, de generarlos; entonces, en la práctica es algo que se sigue dando.

Ese origen familiar llevó al especialista a asegurar que su vocación no es en nada fortuita ni casuística, sino resultado de un proceso natural, pues toda su vida ha estado vinculada con el agro.

Siempre he trabajado en el campo y ahí se me dieron valores muy importantes, tanto formativos como cognitivos. En lo formativo, podemos hablar de disciplina y perseverancia, pues cuando era niño y adolescente las jornadas laborales eran de trabajar por el día. Y cognitivamente, me enraizó con las plantas y me ayudó a comprenderlas, a entender el suelo, el surco, el ambiente, esa visión sistémica que es la agricultura , agrega.

“Lo que percibí en el campo cognitivamente es que el productor sabe mucho de él, conoce cómo producir y sacar un cultivo; mi papá sabía en qué momento cosechar, fertilizar, regar. Pero donde fallan es en los problemas fitosanitarios; es decir, cuando tienen dificultades específicas, requieren de un especialista, un experto.

Y ahí fue conformándose mi visión de lo que se necesitaba para aportar a la gente del campo, o sea, yo estudié de forma natural la agricultura, pero también con la visión de apoyar a la gente del campo, de hacer sinergia con ella, de complementar su conocimiento , destaca.

Así que mi llegada a este ámbito de estudio fue natural, y de esa manera mi vocación es genuina. Entiendo que necesitamos contribuir con la gente del campo y a la producción de alimentos. No me estoy acomodando en un tema de actualidad, sino mi visión fue natural de que así debía ser.

Nivel III en el Sistema Nacional de Investigadores e investigador y docente del Colegio de Posgraduados en Ciencias Agrícolas, Gustavo Mora está convencido de que el campo educa al tiempo que humaniza . Asegura que en su caso le mostró no sólo la dimensión social, sino también coadyuvó a su visión científica.