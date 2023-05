Ante el aumento de compras en línea durante el Hot Sale 2023, que empezó este lunes y concluirá el 6 de junio, la Policía Cibernética hizo una serie de recomendaciones a quienes planean adquirir bienes o servicios para que no sean víctimas de fraudes al acceder a páginas falsas, debido al parecido de las oficiales o porque tenían el nombre de alguna tienda reconocida.

De acuerdo con los reportes de víctimas de phishing, estafa cuyo objetivo es obtener por Internet datos privados de los usuarios, especialmente para acceder a sus cuentas o datos bancarios, compraron en páginas apócrifas por el parecido que tenían con las reales o porque tenían el nombre de una tienda establecida.

Por ello, es importante verificar los diseños de las páginas, pues en muchas ocasiones son poco elaborados, las fotografías son de baja calidad, los colores no coinciden y los textos tienen faltas de ortografía.

Por lo que llamó a los usuarios a no compartir información personal o financiera con sitios web que no sean de su confianza; no revelar su número de seguridad social, información bancaria o de tarjetas de crédito, y usar contraseñas seguras y únicas.

El Hot Sale, que reúne a miles de marcas, es la campaña de ventas por Internet más grande de México, donde se espera que la derrama económica supere la cifra de 23 mil 240 millones de pesos del año pasado.