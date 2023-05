Ella lo toleraba, pues fue educada para obedecer a su esposo. Creía que los golpes eran parte del matrimonio. Eva cubría los moretones con maquillaje y se iba a trabajar. Sus empleadores notaron las marcas. Un día le preguntaron sobre los moretones y le dijeron que eso no era normal, que había que denunciar a quien la agredía. Le mencionaron que en ese país golpear a las mujeres no estaba permitido y es muy castigado. Si no denuncias tú, lo haremos nosotros, dijeron. Eva volvió a llegar golpeada al su trabajo; de ahí llamaron a la policía.

Eva no entendía bien el español. Su primer idioma es el tu un savi o mixteco. En su comunidad sólo hablaba en su lengua con su familia y en EU casi siempre estaba trabajando o con Gerardo. No pudo aprender inglés o perfeccionar el español. Esa barrera enfrentan muchas indígenas al intentar denunciar a sus agresores; esto, más el miedo a la deportación, propicia que opten por el silencio. No fue el caso de Eva. Las trabajadoras sociales la ayudaron a conseguir a una persona interprete y dio su testimonio. Por primera vez en su vida Eva estaba sola, no existía una comunidad que la protegiera; además, había denunciado a su única compañía en EU. Esto la hizo temer, pero decidió seguir luchando para lograr estar junto a sus hijos.

Eva enfrentaba por un lado al proceso en EU por haber sido víctima de violencia y, por otro, lidiaba con la realidad de que sus hijos estaban a cargo de Micaela, su ahora ex suegra, quien decidió vengarse de Eva utilizando a sus hijos. Ella hacía lo posible para que Eva no se comunicara con María ni con Tadeo. La mayor parte del tiempo aprovechaba para recriminarle por haber acusado a su hijo de forma injusta, y la presionaba para que enviara dinero para los hijos.

Eva pidió ayuda. Se comunicó con instancias de México, pero siempre se encontraba la negativa, pues, aunque es beneficiaria del estatus no inmigrante U (visa U) en EU, lo que le permite reunificarse con sus hijos, sería complicado. Los menores no podrían salir del país sin la autorización de Gerardo. Consideró otorgar la custodia a su madre o alguno de sus hermanos, pero de nuevo la autorización del padre era obligatoria. Esto frustraba a Eva pues, a pesar de que Gerardo es un criminal en EU, no podría hacer nada en su país para agilizar el proceso.

María y Tadeo seguían en la comunidad con su abuela, quien les decía que su madre ya no los quería y que sólo su papá se preocupaba por mandarles dinero para que comieran. Micaela advirtió a Eva que si tardaba más en volver, vendería a María con un vecino, pues ya estaba en edad de casarse. Eva decidió poner un alto a esta situación. Habló con María y le dijo que era hora de rencontrarse.

Un mañana María y Tadeo se despidieron de su abuela; volverían por la tarde tras la escuela. Viajaron a Tlapa, donde los esperaba un tío. Allí tomaron el camión hacia la Ciudad de México, de donde volaron a Tijuana. Se resguardaron en un albergue, con el temor de ser localizados. En la Montaña la familia de Gerardo activó la alerta Amber, dijeron en redes sociales que los menores habían desaparecido y que estaban muy preocupados. Mientras, Eva pedía con todas sus fuerzas que no encontrarán a sus hijos, para reunirse en EU. Aquel fin de semana pareció eterno. El lunes a primera hora con ayuda de Al Otro Lado, los niños comenzaron su proceso de reunificación. Ahora Eva, María y Tadeo se encuentran juntos en un lugar donde su calvario, producto del miedo y la violencia, ha quedado atrás.